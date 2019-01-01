تركيب وحدتين للعلاج عن بُعد بمستشفى قنا العام والوقف المركزي

أعلن محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تركيب أول وحدتين للتشخيص والعلاج عن بُعد بمستشفى قنا العام والوقف المركزى لخدمة أبناء المحافظة، وذلك في أولى خطوات تنفيذ برنامج التشخيص الطبى عن بُعد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى.



وقال إنه سيتم تدريب الأطباء والفنيين والتمريض على هذه الوحدات لربطها فيما بعد بكل من مستشفى أبوالريش للأطفال وسوهاج الجامعى وأسيوط الجامعى والأورمان لمناظرة وتقرير خطة العلاج للمرضى في نفس التوقيت، من خلال تواجدهم بمحافظة قنا، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظات أخرى للعلاج، مؤكدًا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تركيب وحدات مماثلة في بعض الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم خدمة العلاج عن بُعد للمواطنين في عمق الريف القنائى.