انسحاب وزير خارجية لبنان من مؤتمر أمريكي عند بدء كلمة نظيره الإسرائيلي

انسحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من المؤتمر الذي ينظمه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن لتعزيز الحريات الدينية، بعدما بدأ الوزير الإسرائيلي كلمته.



وانتشر مقطع فيديو من داخل المؤتمر، يظهر فيه الوزير اللبناني وهو يغادر القاعة، مع شروع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في إلقاء كلمته.



وأكد باسيل في افتتاح الاجتماع الوزاري في واشنطن، أن "لبنان بلد التعايش بين الأديان، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي أبى إلا وأن تكون السلطة مقسمة مناصفة بين الأديان، فلا تشعر أقلية بسطوة أكثرية، ولا تهدر حقوق طائفة من قبل أخرى، ولا يسيطر العدد على حساب الشراكة".



وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات كشف عن لقاء جمع وزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة والإسرائيلي يسرائيل كاتس في واشنطن.



ونشر غرينبلات عبر "تويتر" صورة تجمع الوزيرين، ونقل عن وزير الخارجية البحريني قوله إنه "عندما نقول إن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، فهذا ليس بالأمر الجديد... نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الإسرائيلي... إنهم يريدون أيضا أن يرتاح بالهم على حياتهم وأجيال المستقبل".