الجزائري بونجاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية بأمم أفريقيا

سجل بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم نفسه كصاحب ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية عندما سجل هدف التقدم لمحاربي الصحراء، في مرمى منتخب السنغال، بعد دقيقتين من انطلاق المباراة النهائية للنسخة الـ32 للكان 2019 التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب استاد القاهرة.

وكان أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لأمم إفريقيا قد سجله المصري محمد دياب العطار "الديبة" في الدقيقة الثانية أيضا من أول نهائي للبطولة عام 1957 في مرمى إثيوبيا والتي انتهت بفوز مصر 4-0 وتوج الفراعنة باللقب.

ويسجل التاريخ اسم لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق أيمن منصور كصاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها عام 1957 حيث سجل هدفا للفراعنة بعد 21 ثانية في مرمى الجابون في المباراة التي انتهت بفوز "الفراعنة" برباعية نظيفة خلال بطولة 1994 التي نظمتها تونس، وحصل منتخب نيجيريا على اللقب بعد فوزه على زامبيا في النهائي بهدفين مقابل هدف.



