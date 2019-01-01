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اقتصاد

ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب إلى 100.3 مليار دولار

الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال البنك المركزي الروسي، الجمعة، إن احتياطيات روسيا من الذهب ارتفعت في أول يوليو إلى 71 مليون أوقية (أونصة).

وأضاف البنك على موقعه الإلكتروني أن قيمة حيازته من المعدن النفيس بلغت 100.28 مليار دولار.
وبلغت احتياطيات روسيا من الذهب نحو 69.7 مليون أوقية في بداية أبريل الجاري قيمتها 90.01 مليار دولار، بحسب المركزي الروسي.

ودأبت روسيا منذ عام 2017 على تعزيز حصة الذهب مقابل التقليل من حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية.

وذلك في إطار خطة "فك الارتباط بالدولار" التي ترمي إلى التقليل من دور العملة الخضراء في الاقتصاد الروسي؛ بهدف التخفيف من تأثيره في ظل سياسة العقوبات الأمريكية المستمرة ضد روسيا.

وكان المركزي الروسي أكد ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي في روسيا بمقدار 2.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي؛ ليصل الإجمالي إلى 489.5 مليار دولار.

وذلك بفضل نجاح وزارة المالية الروسية في طرح إصدار جديد من سندات اليورو، فضلًا عن استمرار عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية.

وأرجع البنك التحسن في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وعدم فرض الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة ضد روسيا التي تلوح بها منذ نهاية العام الماضي.

فضلًا عن التركيز على زيادة حصة الذهب في الاحتياطي، وهو ما دفع المسئولين الروس خلال الآونة الأخيرة للتعبير عن ارتياحهم للوضع الاقتصادي.

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