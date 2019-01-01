حوار مجتمعي.. "الدستور" تستطلع آراء الأحزاب حول مشروع قانون مجلس الشيوخ

تترقب القوى السياسية والمجتمعية المختلفة إقرار قانون مجلس الشيوخ فى الانعقاد المقبل لمجلس النواب، بعد أن تقدم ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

تضمن مشروع قانون «دعم مصر» تشكيل المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فرديًا، مع أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين ٨٠ نائبًا.

وأعلن حزبا الوفد والمصريين الأحرار عن إعدادهما مشروعات قوانين خاصة بمجلس الشيوخ، فيما أكدت القوى السياسية المختلفة استعدادها لانتخابات المجلس المرتقبة.

«الدستور» استطلعت آراء أبرز القوى السياسية حول قانون مجلس الشيوخ، وتفضيلات هذه القوى لنظام الانتخابات، واتفقت القوى المختلفة على أهمية عودة الغرفة الثانية للبرلمان.





«الوفد»: نُفضل تشكيله من 270 عضوًا.. ونرفض تخصيص 50% للقائمة و50% للفردى





قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن مجلس الشيوخ هو «المطبخ الذى يصنع القوانين بحيث تصل إلى مجلس النواب دون عوار دستورى أو تناقض يرهق المشرعين»، مشيرًا إلى أن «الوفد» اقترح زيادة عدد الأعضاء بالمجلس المقبل من ٢٤٠ عضوًا إلى ٢٧٠ عضوًا، على أن يكون من بينهم ١٨٠ عضوًا بالانتخاب بالقائمة المغلقة، و٩٠ عضوًا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية طبقًا للدستور.

وأضاف «الهضيبى» أن «الوفد» لا يرغب فى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للنظام الفردى، وكذلك يرفض تخصيص ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردى، لأن ذلك يجعل العملية الانتخابية عملية غير دستورية، موضحًا: «يمكن أن نجد أن محافظة كاملة لديها مرشح فردى واحد، ما يمثل إرهاقًا كبيرًا وصعوبة ومشقة على المرشح، بينما يثرى إجراء الانتخابات بنظام القائمة الحياة الحزبية ويدفع الراغبين فى الانتخابات للانضمام للأحزاب، وذلك تفعيلًا للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن تقوم الحياة السياسية فى مصر على التعددية الحزبية».

ورأى أنه لا يصح إقرار قانون مجلس الشيوخ قبل تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن مجلس النواب تدارك الأمر بعدما تواصل «الوفد» مع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واقترح إجراء الانتخابات بانتخاب قائمة لكل محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكر أن «الوفد» عقد اجتماعًا مشتركًا للهيئة العليا والهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، الأسبوع الماضى، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، والنائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، لحث اللجان فى المحافظات على تقديم مرشحيها لمجلس الشيوخ، مع وضع ٣ شروط لاختيار المرشحين، أولها حسن السمعة، وثانيها الشعبية والجماهيرية، وثالثها القدرة المالية على تغطية نفقات الانتخابات، مشددًا على أن «الوفد» لديه كوادر جاهزة لخوض المعترك الانتخابى فى أى توقيت.

وقال «الهضيبى» إن التشريع فى كل برلمانات العالم القوية يقوم على غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإنه من المعروف أن «الشيوخ» يضم الخبرات والاستشاريين والقامات العلمية والاجتماعية والصناعية والزراعية والثقافية والدستورية، مشيرًا إلى حق رئيس الجمهورية فى تعيين الثلث من أعضاء المجلس، بالاختيار من بين أنبغ الشخصيات الموجودة فى كل المجالات.

وأشار إلى أن حزبه لا يمانع الدخول فى قائمة وطنية بالانتخابات المقبلة، بعد دراسة الأمر من قبل الهيئة العليا، لأن «الوفد» من الأحزاب السياسية التى تدار بشكل مؤسسى وليس بشكل فردى، مضيفًا أن رئيس الحزب سيقوم بتشكيل لجنة انتخابية مكونة من ٧ قيادات وفدية مختصة باختيار المرشحين، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.







«المصريين الأحرار»: القائمة المغلقة لجميع المقاعد و25% من المعينين من قبل الرئيس للمرأة





ذكر النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع القانون المقدم من الحزب بشأن مجلس الشيوخ يقوم على عدد من الأسس الثابتة كالنظام الانتخابى، وعدد الأعضاء، ومدة العضوية، لضمان فاعلية الكوادر وأصحاب الخبرات فى تسهيل مهام التشريع على مجلس النواب.

وقال «أبوالعلا» إن الحزب دعا لاتباع نظام القائمة المغلقة لجميع المقاعد، نظرًا لأن طبيعة مجلس الشيوخ الاستشارية تتطلب نظامًا انتخابيًا يناسب الخبراء والقامات العلمية، ليفرز مجلسًا يؤدى مهامه لصالح الوطن، وهو ما يتوجب إجراء الانتخابات على المقاعد بنظام القائمة المغلقة.

وأضاف أن الحزب وضع فى مقترح القانون المقدم من جانبه نصًا يتعلق بمشاركة المرأة بالمجلس ضمن الثلث الذى يعينه رئيس الجمهورية، ليكون لها نصيب من هذا الجزء بنسبة لا تقل عن ٢٥٪، إذ أثبتت المرأة جدارتها فى مجلس النواب، وأصبحت لديها القدرة على إدارة كثير من الأمور والمناصب، الأمر الذى لا بد من دعمه فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الحزب يسعى فى الوقت الحالى إلى إعداد كوادره لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تنظيم الكثير من الندوات واللقاءات والمعسكرات التى تعمل على تأهيلهم للتعامل مع الحياة السياسية والتشريعية، لافتًا إلى أن الشباب ستكون لهم مشاركة كبيرة فى الانتخابات المقبلة.

وكشف عن أن مشروع القانون قسّم مصر إلى ٤ دوائر انتخابية يخصص لدائرتين ٢٥ مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين ٧٥ مقعدًا لكل منهما، وينتخب من كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، بحيث يتم التأكد من مراعاة التمثيل النسبى للفئات والسكان.

وذكر أن شروط إسقاط العضو لم تتغير كثيرًا عما جاء فى قانون مجلس النواب، فأبرز حالة لإسقاط العضوية إذا غيّر عضو المجلس أو فقد الصفة الانتخابية الذى انتخب على أساسها، أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، وأصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا فتسقط عنه العضوية فورًا.





«مستقبل وطن»: كوادرنا مستعدة للمنافسة فى أى استحقاقات انتخابية





قال المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب جزء من ائتلاف دعم مصر، وبالتالى ينتظر طرح الحكومة مشروع قانون الانتخابات، للتنسيق مع جميع أطراف الائتلاف، للخروج بمشروع قانون متكامل وجاهز يلبى احتياجات الدولة والشارع المصرى.

وأكد «هلال» أن الحزب على استعداد للمشاركة فى أى استحقاقات انتخابية، سواء مجلس الشيوخ أو النواب أو المحليات، وذلك من خلال كوادره بجميع المحافظات مما يؤهله للمنافسة على جميع المقاعد بجميع الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب نظم دورات تدريبية وتثقيفية حول إدارة الحملات الانتخابية والتأهيل السياسى لأداء الأدوار داخل المجالس. وعن رؤية الحزب للنظام الانتخابى المطروح، ذكر أن كل الأمور مطروحة للمناقشة بين الأحزاب من خلال مجلس النواب، و«لا يوجد ما يمنع من مناقشة زيادة عدد المقاعد وإن كان الدستور قد حددها بالفعل».وأشار «هلال» إلى أن النظام الانتخابى جمع بين النظامين الفردى والقائمة، و«ذلك إلى حد ما يوفى متطلبات الشارع السياسى»، موضحًا أن من ينادى بمميزات النظام الفردى سيجدها، وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة، معتبرًا أن الخلط بين النظامين فى المرحلة الحالية أمر مطلوب لزيادة التمثيل.



«التجمع»: تقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل لجميع القوى السياسية داخل المجتمع



كشف عبدالناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع عن أن حزبه سيبدأ سلسلة من الحلقات النقاشية، خلال الأسبوع المقبل، لدراسة المقترحات حول قانون مجلس الشيوخ، على أن يتقدم بتقرير لمجلس النواب يجمع بين التعليق على مقترحات القوانين المقدمة من الأحزاب السياسية وائتلاف دعم مصر، ورؤية الحزب النهائية لطرح قانون جديد. وقال «قنديل» إن «التجمع» لم يفكر فى إعداد تشريع فى الصورة القانونية المعروفة، لذلك دعا لحلقات نقاشية وورش العمل حول إعداد قواعد وأسس تطبيق انتخابات مجلس الشيوخ بصورة تحقق الأهداف والآمال المطلوبة منه، حتى لا يكون عبئًا على الدولة، مثلما كان فى العهود السابقة. وأضاف أن «التجمع» كان من أول الأحزاب التى نادت بعودة مجلس الشيوخ، لما له من أهمية كبيرة فى الحياة التشريعية والسياسية، بتحقيق هدفه الأساسى بالنظر مرة أخرى فى القوانين المعروضة على مجلس النواب، بما يقلل من المهمة الثقيلة التى يحملها مجلس النواب.

وذكر «قنديل» أن حزب التجمع واحد من أعرق الأحزاب وأقدمها، وبالتالى لديه كوادر تصلح لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن مسألة عدد الكوادر وأماكن وجودها أمر مرهون بالتشريع ذاته، وما يترتب عليه من قدرة على الإنفاق الانتخابى وفقًا لتقسيم الدوائر بالشكل الذى يحقق العدالة ولا يمثل عبئًا على المرشحين.

وشدد على أن الشباب والمرأة سيكون لهما نصيب كبير من المشاركة فى الانتخابات، دون إخلال بالقاعدة الأساسية، وهى امتلاك الخبرة والمهارة التى تساعد فى إتمام مهام مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن الحزب لم يكن يتمنى إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وتابع: «المشكلة الحقيقية هى أن أعداد التمييز الإيجابى المطلوب تطبيقها تدفعنا إلى هذا النظام بالإجبار، وهذا يعد مشكلة فى النظام الانتخابى». واختتم بأن الحزب يعمل على طرح الأسلوب الأمثل لتقسيم الدوائر، بهدف تقديم شكل انتخابى جيد وعادل يضمن تمثيل جميع القوى السياسية داخل المجتمع المصرى.





«المؤتمر»: مفوضية لاختيار الكوادر القادرة على الترشح وتمثيل الحزب.. وتنسيق مع القوى الأخرى



قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية والبرلمانية، إن هناك ٣ مشروعات قوانين يجب تطبيقها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، أولها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويليه مشروعا انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يعد حجر الزاوية فى صناعة التشريع، لأنه يضمن جودة التشريعات وسرعة إصدارها.

وأضاف أن مجلس الشيوخ المقبل يحتاج إلى قامات فكرية وسياسية قادرة على خوض المرحلة المقبلة، لذلك يجب التوسع فى نظام القائمة المطلقة المغلقة، وخفض النظام الفردى بأكبر قدر ممكن، لأنه أثبت أنه ليس أكفأ نظام انتخابى، مع مراعاة أن تكون سن المترشح ٣٥ سنة ويشترط أن يكون حاملًا لمؤهل عال.

وذكر أن أهمية المجلس تكمن فى اقتراح تعديل مادة أو أكثر فى الدستور، إضافة إلى مناقشته مشروعات الخدمة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، إضافة إلى إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، سواءً التى يحيلها رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ولفت إلى أن حزب المؤتمر أعلن عن تشكيل مفوضية للانتخابات برئاسة الربان عمر صميدة، لاختيار الكوادر القادرة على الترشح وتمثيل الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن المفوضية بدأت عملها بالفعل، وأن الحزب لديه عدد كبير من الكوادر المؤهلة التى ينوى دفعها إلى الترشح فى المجالس النيابية المقبلة.

وكشف عن أن «المؤتمر» يستعد للمشاركة مع الأحزاب الأخرى فى تنسيق قوائم الانتخابات للمجلسين، لكن الحزب ينتظر خروج القانون لبدء دراسة وتشكيل التحالفات الانتخابية التى من المؤكد أنها تختلف عن التحالفات السياسية.

