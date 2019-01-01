حمدي الخولي رئيسا لنقابة المهندسين بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المهندس أحمد السيد -أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة.



وكان إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات 1252 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 1233، وعدد الأصوات الباطلة 19، وحصل المهندس حمدي الخولي على 664 صوتا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على 569 صوتا، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.



وانطلقت الانتخابات في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 لاختيار رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي.



وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبدالرؤوف الخويسكى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية

وكان المشهد الأول في الانتخابات هو تعانق المرشحين حمدي الخولي وأشرف وجية وفور وصولهما لمقر الانتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين، فيما كان المشهد الأخير للانتخابات هو سجود المهندس " حمدي السيد الخولي سجدة شكر لله بعد إعلان فوزه، ثم توجه لتحيه مؤيديه الذين احتشدوا أمام باب النقابة، هاتفين باسمه.



وفي أول تصريح له عقب إعلان فوزه، قال المهندس حمدي الخولي إنه يشكر كل المهندسين الذين شاركوا في الانتخابات، مؤكدا أنه سيذل قصاري جهده لتحقيق آمال مهندسي البحيرة، ومشددا على أنه سيقف على مسافة واحدة من كل مهندسي المحافظة.