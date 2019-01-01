البيت الأبيض: أمريكا على علم باحتجاز إيران للناقلة البريطانية
الجمعة 19/يوليه/2019 - 09:23 م
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قال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى في البيت الأبيض اليوم: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن زوارق إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية".
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رسالة لماركيز على البريد الإلكترونى قوله: "هذه هي المرة الثانية فيما يزيد قليلا عن أسبوع التى تكون فيها المملكة المتحدة هدفا للعنف التصعيدي للنظام الإيراني.. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا".
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رسالة لماركيز على البريد الإلكترونى قوله: "هذه هي المرة الثانية فيما يزيد قليلا عن أسبوع التى تكون فيها المملكة المتحدة هدفا للعنف التصعيدي للنظام الإيراني.. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا".