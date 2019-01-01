البيت الأبيض: أمريكا على علم باحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى في البيت الأبيض اليوم: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن زوارق إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية".



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رسالة لماركيز على البريد الإلكترونى قوله: "هذه هي المرة الثانية فيما يزيد قليلا عن أسبوع التى تكون فيها المملكة المتحدة هدفا للعنف التصعيدي للنظام الإيراني.. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا".