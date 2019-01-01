أول تعليق إيراني على احتجاز ناقلة نفط بريطانية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الناقلة البريطانية المحتجزة في مضيق "هرمز"، أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت التحذيرات.



واحتجز الحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية، مشيرة إلى أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية حولت اتجاهها بشكل مفاجيء نحو إيران.



وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة ناقلة نفط بريطانية "ستين أمبيرو" في مضيق هرمز، بحجة عدم مراعاتها للقانون البحري الدولي.



وأعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة في مضيق هرمز، عدم وجود أية إصابات بعد احتجاز إيران للسفينة.



وقالت شركة "ستينا بالك" المالكة لناقلة النفط البريطانية: "غير قادرين حاليًا على التواصل مع السفينة التي تتحرك شمالًا حاليًا صوب إيران".



وأشارت إلى اقتراب مروحيات أمن السفينة المحتجزة خلال عبورها مضيق هرمز داخل المياه الدولية.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستبحث مع لندن قضية احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية في مضيق "هرمز".



وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد العنف من جانب إيران بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية.



وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، على علم باحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مضيفًا: "سنعمل مع حلفائنا على التصدي لإيران".