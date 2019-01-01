بث مباشر.. حفل ختام كأس الأمم الأفريقية 2019
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:01 م
تقدم "الدستور"، بثا مباشرا لحفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أُقيمت فعالياتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.
ومن المقرر أن يُقام حفل الختام قبل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي من المقرر أن يجمع منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً. شاهد
ومن المقرر أن يُقام حفل الختام قبل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي من المقرر أن يجمع منتخبي الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً. شاهد