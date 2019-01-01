رياض محرز يقود الجزائر أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيلة فريقه لخوض مباراة السنغال في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في نهائي كاس الأمم الأفريقية (مصر 2019).



وجاء التشكيل كالتالي: رايس مبولحي في حراسة المرمي.. خط الدفاع: مهدي زفان وعيسي ماندي ورامي بن سبعيني وجمال الدين بن العمري.. وخط الوسط:عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي ورياض محرز ويوسف بلايلي.. وفِي الهجوم: بغداد بونجاح.