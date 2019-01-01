رياض محرز يقود الجزائر أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا
الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:56 م
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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيلة فريقه لخوض مباراة السنغال في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في نهائي كاس الأمم الأفريقية (مصر 2019).
وجاء التشكيل كالتالي: رايس مبولحي في حراسة المرمي.. خط الدفاع: مهدي زفان وعيسي ماندي ورامي بن سبعيني وجمال الدين بن العمري.. وخط الوسط:عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي ورياض محرز ويوسف بلايلي.. وفِي الهجوم: بغداد بونجاح.
وجاء التشكيل كالتالي: رايس مبولحي في حراسة المرمي.. خط الدفاع: مهدي زفان وعيسي ماندي ورامي بن سبعيني وجمال الدين بن العمري.. وخط الوسط:عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي ورياض محرز ويوسف بلايلي.. وفِي الهجوم: بغداد بونجاح.