بعد قليل.. السيسي يصل استاد القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

يصل بعد قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى استاد القاهرة الدولي لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، حسبما نقلت فضائية "اكسترا نيوز".



وكان الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وصل استاد القاهرة الدولي، لحضور نهائي بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، والتي تجمع المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.



وأعدت اللجنة المنظمة برنامجًا فنيًا لحفل الختام، الذي سيقام لمدة 10 دقائق، ويتضمن بعض الرقصات والعروض الفنية، بجانب فقرة غنائية فى حضور عدد من الشخصيات البارزة فى كل المجالات يتقدمهم كرويًا السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.