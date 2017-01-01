حريق في "أشكول" بفعل بالون حارق أطلق من غزة

اندلع حريق، منذ قليل، في منطقة مفتوحة داخل المجلس الاستيطاني "أشكول"، بغلاف قطاع غزة المحاصر، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "حرق العلم الصهيوني"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018.



وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن عدد المتظاهرين الفلسطينيين وصل إلى ستة آلاف ومائة شخص على حدود القطاع المحاصر.



ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس الفلسطينية ستطور أسلحة وأساليب جديدة لشن هجمات ضد الجدار الفاصل تحت الأرض الذي يهدف لدحر أنفاق المقاومة، على حدود قطاع غزة المحاصر، موضحًا أن تلك الأساليب مثل قاذفات الصواريخ، والصواريخ الدقيقة، وقذائف الهاون، والأجهزة المتفجرة القوية.



وأتمت الهيئة الهندسية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 كيلومترًا من السياج الأمني الفاصل تحت الأرض مع غزة، وهو ما يمثل أكثر من نصف مسار الجدار، الذي يهدف إلى منع استخدام الأنفاق من قبل حركات المقاومة خلال الحرب ضد إسرائيل، أو لتنفيذ هجمات ضدها.



وبالإضافة إلى مشروع الجدار العازل تحت الأرض، يكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار عازل علوي، الذي يطلق عليه مسمى "الساعة الرملية"، وهو سياج قوي يصل ارتفاعه إلى 3.5 متر.