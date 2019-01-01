الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

اقتصاد

الزراعة وتهميش القطاع الخاص وراء تراجع اقتصاد المغرب في 2019

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:50 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أظهرت أرقام صادرة عن مؤسسة دولية معنية بالإحصاء أنّ اقتصاد المغرب سيعاني بشدة خلال العام الجاري 2019، متوقعًا توقف معدل النمو عند 2.8% مقارنة بـ3.5% خلال العام الماضي.

ورغم ارتفاع معدل نمو الصناعات التحويلية والخدمات، إلا أنها لم تستطع تغطية تراجع أنشطة المجال الزراعي، وفق مؤسسة ”فيتش سوليوشن“.

ويُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.

في هذا الإطار، أفاد خبراء مغاربة بأن تراجع الاقتصاد المغربي يرجع إلى اعتماد المملكة الكلي على الزراعة، فضلًا عن ارتفاع معدل العجز التجاري، وفشل الحكومة المغربية في تدبير نموذج تنموي جديد.

ريع اقتصادي

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية في المغرب: إن المنظومة الاقتصادية في المملكة مبنية على اقتصاد الريع، والامتيازات وغياب شروط التنافسية، وهو ما يؤدي إلى إضعاف المقاولة الوطنية من جهة، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، مشيرًا إلى ضعف الاستثمار الداخلي والقدرة الشرائية، بسبب التضخم والبطالة.
ووفقًا لـ"إرم نيوز" أضاف كرين أن كل هذه النقاط ستفضي إلى غرق الاقتصاد المغربي في العشوائية، وتجعل الحديث عن نموذج تنموي جديد أمرًا غير مفهوم، خصوصًا مع الموت السريري الذي تعانيه الأحزاب المغربية.

ويعتقد الخبير المغربي أن هناك قراءتين متكاملتين للتقرير الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط، الأولى تقنية، تعتمد على مدى مصداقية الأرقام المعلنة، مشيرًا إلى أن المراجعات الأخيرة عادة ما تكون هبوطًا وليس صعودًا وبنسب كبيرة في سلم أرقام النمو، وهو ما دفعه للتشكيك في الأرقام الحالية رغم كارثيتها، على حد قوله.

وتابع: ”نسبة التضخم المرتبطة بمستوى الأسعار يتم حسابها من قبل بنك المغرب بناءً على ”القُفّة“، أي ثمن البطاطا والجزر والزيت واللحم والسكر إلخ، ولكن ما يثقل كاهل المواطن حقيقة ليس القفة بل هي أشياء أخرى أكثر غلاء بكثير، مثل العقار والتعليم والصحة وغيرها، ولو جرى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار لرأينا أرقام تضخم مهولة في المغرب“.

أما القراءة الثانية للتقرير، يشير كرين إلى أنّها قراءة سياسية، بحيث يظهر بوضوح فشل الفريق الحكومي الحالي كالذي سبقه في تدبير نموذج تنموي، بل يمكن القول إن المغرب يفتقد أصلًا لنموذج تنموي حالي حتى يتم التفكير في نموذج جديد، وفق قوله.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

امرأة واحدة لا تكفي.. رجال يتلاعبون بأوراق الزواج لإخفاء الزوجة الثانية

منذ ربع ساعة

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

منذ ساعة

"بتروبراس" ترفض تزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود خوفًا من عقوبات أمريكا

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

ستوديو

ياسر جلال يكشف لـ"ستوديو" أسباب تأخر البطولة السينمائية له

شاهد.. رجل ينحدر من ناطحة سحاب في الولايات المتحدة

وليد منصور: صورنا في المغرب 30% من "كازابلانكا"

أحمد سليمان يكشف حقيقة ترشحه لمنصب اتحاد الكرة الفترة المقبلة

ads

رياضة

سموحة يضم حارس وثنائي النجوم والأهلي

بث مباشر.. حفل ختام كأس الأمم الإفريقية 2019

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

مباراة الجزائر والسنغال.. تعرّف على التشكيل الرسمي للفريقين

الرئيس نيوز

السيسي يصل ستاد القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا

تصعيد خطير.. الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز

عقب اجتماع "الوزراء".. تفاصيل تشابك مديونيات "الكهرباء" مع الجهات الأخرى

مصر تتفق مع إيطاليا على تنظيم مؤتمر في روما للترويج للفرص الاستثمارية

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

تعرف على شروط القبول برنامج الساعات المعتمدة بـ"طب عين شمس"

وكيل "تعليم مطروح" يناقش سبل وآليات تطوير المنظومة التربوية

جامعة بني سويف: توفير 15 برنامجًا دراسيًا جديدًا للطلاب

تعليم الوادى الجديد: نواصل تطوير ودعم المدارس الزراعية والفنية

إسلام سياسي

إخوان ليبيا يرتبون أوضاعهم استعدادًا للانتخابات

الأوقاف: صكوك الأضاحي يمنع المتطرفين من استغلال العيد

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

مقالات الرأي
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «4»
صفاء النجار
.. وقتل الحسين لنصرة رسول الله
المزيد

الثقافة

"مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي" بثقافة بني سويف

التنسيق الحضاري يشارك بالملتقى الخامس لمرصد التراث بتونس

خاص| بعد شائعة اختفائها.. ننشر قائمة مقتنيات نجيب محفوظ المسلمة لوزارة الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش "ثورة يوليو وما بعدها"

صفحتنا ع الفيس بوك