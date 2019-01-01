الزراعة وتهميش القطاع الخاص وراء تراجع اقتصاد المغرب في 2019

أظهرت أرقام صادرة عن مؤسسة دولية معنية بالإحصاء أنّ اقتصاد المغرب سيعاني بشدة خلال العام الجاري 2019، متوقعًا توقف معدل النمو عند 2.8% مقارنة بـ3.5% خلال العام الماضي.



ورغم ارتفاع معدل نمو الصناعات التحويلية والخدمات، إلا أنها لم تستطع تغطية تراجع أنشطة المجال الزراعي، وفق مؤسسة ”فيتش سوليوشن“.



ويُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.



في هذا الإطار، أفاد خبراء مغاربة بأن تراجع الاقتصاد المغربي يرجع إلى اعتماد المملكة الكلي على الزراعة، فضلًا عن ارتفاع معدل العجز التجاري، وفشل الحكومة المغربية في تدبير نموذج تنموي جديد.



ريع اقتصادي



من جانبه، قال الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية في المغرب: إن المنظومة الاقتصادية في المملكة مبنية على اقتصاد الريع، والامتيازات وغياب شروط التنافسية، وهو ما يؤدي إلى إضعاف المقاولة الوطنية من جهة، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، مشيرًا إلى ضعف الاستثمار الداخلي والقدرة الشرائية، بسبب التضخم والبطالة.

ووفقًا لـ"إرم نيوز" أضاف كرين أن كل هذه النقاط ستفضي إلى غرق الاقتصاد المغربي في العشوائية، وتجعل الحديث عن نموذج تنموي جديد أمرًا غير مفهوم، خصوصًا مع الموت السريري الذي تعانيه الأحزاب المغربية.



ويعتقد الخبير المغربي أن هناك قراءتين متكاملتين للتقرير الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط، الأولى تقنية، تعتمد على مدى مصداقية الأرقام المعلنة، مشيرًا إلى أن المراجعات الأخيرة عادة ما تكون هبوطًا وليس صعودًا وبنسب كبيرة في سلم أرقام النمو، وهو ما دفعه للتشكيك في الأرقام الحالية رغم كارثيتها، على حد قوله.



وتابع: ”نسبة التضخم المرتبطة بمستوى الأسعار يتم حسابها من قبل بنك المغرب بناءً على ”القُفّة“، أي ثمن البطاطا والجزر والزيت واللحم والسكر إلخ، ولكن ما يثقل كاهل المواطن حقيقة ليس القفة بل هي أشياء أخرى أكثر غلاء بكثير، مثل العقار والتعليم والصحة وغيرها، ولو جرى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار لرأينا أرقام تضخم مهولة في المغرب“.



أما القراءة الثانية للتقرير، يشير كرين إلى أنّها قراءة سياسية، بحيث يظهر بوضوح فشل الفريق الحكومي الحالي كالذي سبقه في تدبير نموذج تنموي، بل يمكن القول إن المغرب يفتقد أصلًا لنموذج تنموي حالي حتى يتم التفكير في نموذج جديد، وفق قوله.