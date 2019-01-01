بلماضي يحذر لاعبي الجزائر من خطورة السنغالي ساديو ماني

حذر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، لاعبيه من خطورة ساديو ماني مهاجم المنتخب السنغالي في لقاء اليوم، بنهائي كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.



ويلعب منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي علي استاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وجاء حديث بلماضي مع مدافعي منتخب الجزائر خلال المحاضرة الأخيرة قبل انطلاق اللقاء، مؤكدا للاعبين أن ساديو ماني قادر علي حسم أي مباراة في أي وقت.



ويسدل الستار مساء اليوم الجمعة على الحدث الرياضي الأبرز في القارة السمراء (بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها رقم 32) بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، والتي جرت منافساتها على ملاعب 6 استادات هي (القاهرة الدولي والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس).

