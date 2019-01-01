ريابكوف يعتزم مناقشة مسألة الخبراء الروس خلال زيارته إلى فنزويلا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيبحث مسألة الخبراء العسكريين الروس في إطار زيارته المرتقبة إلى فنزويلا في الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري.



وقال ريابكوف -في تصريح صحفي ردًا على سؤال بهذا الصدد- "بالطبع، هذه هي إحدى المسائل التي ستبحث في محادثات كاراكاس، ولكن إلى حد كبير لا يوجد شيء استثنائي يتعلق بهذا الشأن، ولا يمكن أن يكون هناك".



وأضاف -في سياق تعليقه على تصريح أخير لوزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا بأن زيارة مادورو إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الحالي- "فيما يتعلق بإجراء مباحثات على مستوى القمة، فهذا أمر منفصل، وأنا لست مكلفًا بتنظيمها والإعلان عنها، لكن، بطبيعة الحال، الإتصالات مع الفنزويليين على جميع المستويات ليست ممكنة فقط، بل ستحدث بالتزامن مع تطور الظروف، وإعداد اتفاقيات ومبادرات ووثائق جديدة".



تجدر الإشارة إلى أن روسيا وفنزويلا أكدتا مرارًا أن إرسال خبراء عسكريين روس إلى فنزويلا يأتي بموجب الاتفاقات الثنائية بين البلدين حول التعاون العسكري، ويتوافق تماما مع القانون الدولي.



وسيقوم ريابكوف بزيارة إلى فنزويلا في الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري للمشاركة في مؤتمر لحركة عدم الانحياز، التي تأسست في سبتمبر عام 1961، ويشارك فيها 120 دولة، بالإضافة إلى 17 دولة و10 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب، وقد أُنشئت إبّان انهيار النظام الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل الاستقلال؛ سعيا لإيجاد دور فاعل في السياسات العالمية بعيدا عن سياسات الدول الكبرى.



كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعلن، قد في وقت سابق من اليوم، أن موسكو تدرس الدعوة الموجهة للمشاركة في مؤتمر بشأن الوضع الراهن بفنزويلا في مستهل أغسطس المُقبل، مُعربًا عن شكوكه حول المشاركة الروسية فيه.. موضحًا: "نحن نبحث هذه الدعوة، لسنا متأكدين من أن الهدف المعلن للحدث "تسهيل التوصل إلى تسوية في فنزويلا، لذلك، هناك شكوك جدية حول جدوى المشاركة الروسية في هذا المؤتمر".