تشريح جثمان شاب غرق في النيل بالحوامدية

أمرت نيابة جنوب الجيزة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شاب عثر عليه بمياه النيل بالحوامدية.



وكشفت مناظرة النيابة للجثة أن الوفاة حدثت منذ أيام نتيجة لانتفاخها وشبه تحللها، وتبين من خلال الكشف الظاهري عن عدم وجود آثار طعنات، ويرجح أن تكون الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية والاستعلام عن هويته.



جاء بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة الحوامدية تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة فى مياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الحوامدية الجديدة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، يرتدي ملابسه كاملة، فى العقد الثاني من العمر، لا يوجد بها أي إصابات، على الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الحوامدية العام.

