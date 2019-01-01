الدفاع البلغارية تعلن عزمها تزويد قواتها المسلحة بـ150 مدرعة

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الجمعة، عزمها دعوة أربع شركات أوروبية لتقديم عطاءات في مناقصة بقيمة حوالي 669.28 مليون جنيه استرليني لتزويد قواتها المسلحة بـ 150 مركبة مدرعة على مدار 12 عامًا.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن الدول الأربع التي من المقرر أن تدعو وزارة الدفاع البلغارية شركات منها هي: فرنسا وألمانيا وسويسرا وفنلندا، مشيرة إلى أن الفائز سيتم الإعلان عنه بحلول 20 ديسمبر المقبل.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حتى الآن.