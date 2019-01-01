تزايد أعداد الجماهير السنغالية قبل انطلاق نهائي أمم إفريقيا

تزايدت أعداد الجماهير السنغالية في مدرجات إستاد القاهرة، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، بين منتخبي السنغال والجزائر.



وخصص مسئولو إستاد القاهرة واللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، مدرجات الدرجة الثالثة والثانية والأولى "شمال" للجماهير السنغالية، ومدرجات الدرجة الثالثة والثانية والأولى "يمين" للجماهير الجزائرية.



وفي الدقائق الماضية، تزايدت أعداد جماهير منتخب السنغال بشكل ملحوظ، لدعم ومؤازرة منتخب "أسود التيرانجا" في المباراة النهائية.

ويسعى منتخب السنغال لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، فيما يأمل منتخب الجزائر في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد حصد لقب نسخة ١٩٩٠.