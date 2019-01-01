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حوادث

حبس متهمين اثنين بقضية مقتل مدمن مخدرات بمقابر الفيوم

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
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تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها بشأن مقتل مدمن مخدرات على يد تجار المخدرات بمقابر الفيوم، وإصابة سائق.

وأمرت النيابة بحبس ٢ من المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت أمرا بضبط وإحضار لـ٥ آخرين تم الإرشاد عنهم بواسطة المقبوض عليهما، واستعلمت على صحة السائق المصاب، تمهيدا لسؤاله عن الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه والتحرى حول الواقعة.

فيما أمرت بإرسال السلاح المضبوط بحوزة المتهمين للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقريرا بحالته.

جاء بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من "سائق" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مصاب بعيار نارى بكتفه الأيسر، أنه حال قيادته سيارته "فان" بدائرة القسم تقابل مع أحد الأشخاص "عاطل" 41 سنة، "له معلومات جنائية"، وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالى، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، وبالانتقال لمحل الواقعة تم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار نارى بالرأس.

وتبين أن "المتوفى" من متعاطى مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة - كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جراما، مبلغ مالى وتمكن ٥ آخرين من الهرب.

وقال المتهمان إنهما اشتركا مع ٥ آخرين لاتخاذهما ذلك المكان بعيدا عن أعين الشرطة للاتجار فى المواد المخدرة ويقومون بتأمين أنفسهم من خلال الأسلحة النارية.

وأضاف أنهما قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه سيارة المجنى عليهما ظنًا منهم أنها قوة أمنية لضبطهما.
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