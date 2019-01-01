"مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي" بثقافة بني سويف

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة أبو سليم محاضرة عن "23 يوليو" تناولت أسباب الثورة وأهدافها وإنجازاتها ومبادئها التى كانت تهدف إلى القضاء على الاستعمار وإقامة جيش قوى وطني وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية إلى جانب تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية وسقوط الحكم الملكي وتنازل ونفي الملك فاروق من مصر ونهاية الحكم البريطاني في مصر، وفي نفس السياق أقامت مكتبة النادي الرياضي محاضرة عن "إيجابيات ثورة 23 يوليو" التي تُعد العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة وعانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، وقد أسفرت عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية.



نفذت مكتبة ابوصير الملق مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، كما أقيمت محاضرة بعنوان "مصر فى ظل اﻻحتلال الإنجليزي" بمناسبة ثورة يوليو لشريف مدكور، الذي تحدث عن مفهوم الثورة بصفة عامة ثم استعرض مراحل كفاح الشعب المصرى ضد المستعمر الإنجليزي بداية من دخول اﻻنجليز مصر ومقاومة الشعب المصري، كذلك دور الزعماء مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابى حتى خروج الإنجليز من مصر وقيام ثورة 1952المجيدة بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وانتهاء الملكية وقيام الجمهورية.



وفي سياق آخر أقامت مكتبة سمسطا أمسية شعرية لشعراء سمسطا وببا أدارها الشاعرين شريف سيد صلاح ووائل سيد.