دبلوماسي روسي: موسكو سترد على العقوبات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، أن بلاده ربما سترد على العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على دينها السيادي.



وقال الدبلوماسي الروسي -في سياق رده على سؤال حول تصرفات موسكو المحتملة حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دين روسيا السيادي- "ربما لن يترك هذا الأمر دون رد من جانبنا، ولكن المهم ليس الرد كضربة مقابل ضربة، بل التكيف مع هذه العقوبات والبحث عن شركاء آخرين".. حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف: "بما أن هذه العقوبات غير مشروعة فإننا نعتبرها غير ملزمة، ويحق لنا وللدول الأخرى عدم اعتبارها ملزمة أيضا".



يذكر أنه سبق ووافق مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" على إدخال تعديل على مشروع الميزانية العسكرية لعام 2020، بتحريم المواطنين الأمريكيين من إجراء أي تعامل مع دين روسيا السيادي، في حالة إثبات تدخلها في الانتخابات الأميركية. ومع ذلك، لم يعتمد هذا التعديل كنص نهائي في هذه الوثيقة، حيث أن هذا التعديل يجب أن يخضع للمناقشة في لجنة التنسيق للموافقة على هذا النص، من جانب ممثلي الحزب الجمهوري الذين يقومون بدورهم بصياغة موقف حزبهم من الميزانية العسكرية.