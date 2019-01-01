مسئول عراقي: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر في ديالي

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية في المحافظة للنصف الأول من العام الحالي.



وذكر بيان رئيس اللجنة الأمنية - نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) - أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين يمتلكون الجنسيات العربية خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى قيادات كبيرة في التنظيم وفي مناطق متفرقة من المحافظة.

وتابع: التنظيم خسر خلال 6 أشهر الماضية اكثر من 30 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي.

