مبادرة دمية لكل طفلة تحتفل بذكرى «هايما»

في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات رحلت هايما عن عالمنا، وتركت لنا رسالتها المليئة بالحب والخير، حيث ولدت الفتاة فى عام 2004، وتوفيت فى عام 2006، وكان حلمها أن تمتلك كل فتاة عروسة.



لكنها رحلت قبل أن تستطيع تحقيق هذا الحلم بنفسها، لذلك أسست عائلتها "دمية لكل طفلة" لتحقيق حلمها، حيث تقوم بإهداء عرائس للفتيات ولرسم الإبتسامة علي وجوه كل البنات اللاتى لا يملكن رفاهية شراء دمية جديدة.



اليوم تحتفل مبادرة دمية لكل طفلة بذكراها وميراثها في الإستمرار من أجل تحقيق حلمها النبيل لإسعاد الاطفال الغير قادرين، ويتم توزيع العرائس فى كل مكان فى مصر.



‎كل متطوع داخل تلك الحملة يلقى على عاتقه أن يقوم بإسعاد الأطفال بأى طريقة والوصول عشرات الأطفال، حيث يقومون بالتجمع والتجوال داخل المناطق الفقيرة بالقاهرة، ويتم كل فترة تجميع الألعاب وتوزيعها على إحدى المناطق.