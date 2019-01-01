مصطفى فتحي يواصل برنامجه التدريبي استعدادا للعودة

أدى لاعب فريق نادي الزمالك، مصطفى فتحي، تدريبات في صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج وضعه له الجهاز الفني عقب تعافيه تحضريا لعودته للمباريات من جديد.



وعقد المدير الفني للزمالك، خالد جلال، جلسة سريعة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وتعاهد الجميع علي بذل أقصي الجهد من أجل الفوز باللقاء المقبل، وطالبهم جلال بالتركيز في الوقت الحالي على تخطي الجونة فقط وعدم الانشغال بأي شيء آخر.



وخاض حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف تدريبات قوية باستخدام الصدادات وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم حيث اطمأن أيمن طاهر مدرب الحراس على جاهزية الثلاثي بشكل كامل بعدما ظهروا بشكل مميز.



وخلال تدريبات الزمالك اليوم، ركز مدرب الأحمال، اليوناني أنطونيو، على الحركة بالملعب والتحركات السريعة بكرة وبدون كرة.

ويغادر الزمالك القاهرة في العاشرة مساء اليوم متوجها إلى الجونة من خلال رحلة طيران داخلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز، على أن يخوض مرانه مساء غد السبت في الجونة استعدادا للقاء.