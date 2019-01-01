الجماهير الجزائرية تملأ مدرجات الثالثة "يمين" بنهائي أمم إفريقيا

ملأت الجماهير الجزائرية مدرجات الدرجة الثالثة "يمين" باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة منتخب بلادهم في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ أمام منتخب السنغال.



وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة.



وتواجدت الجماهير المصرية في مدرجات الدرجة الثالثة "شمال"، بجانب مدرجات الدرجة الثانية لاستاد القاهرة.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما تأهل منتخب السنغال إلى الدور النهائي بعد الفوز على تونس بهدف نظيف في الدور نصف النهائي للبطولة.