"بتروبراس" ترفض تزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود خوفًا من عقوبات أمريكا

أكدت المجموعة النفطية البرازيلية بتروبراس الجمعة، رفضها تزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذ بداية يونيو في البرازيل، بالوقود خشية العقوبات الأمريكية.



وبررت المجموعة العامة المدرجة في بورصة نيويورك، قرارها في بيان موجّه إلى المستثمرين بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين، موجودة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي-أوفاك.



وقالت المجموعة إنّه في حال "تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتّب أضرارًا فادحةً".

وأكد مصدر يعمل في سلطات المرافئ لفرانس برس أنّ السفينتين "بافند" و"ترميه" العائدتين إلى الشركة الإيرانية "سابيد شيبينغ" موجودتان في ميناء في باراناغوا (جنوب)، تباعًا منذ 8 و9 يونيو.



ووفق موقع "جي1" الإخباري، فإنّ السفينتين كانتا محملتين بمادة اليوريا، وهي مكوّن كيميائي يستخدم في المبيدات، وكان يفترض بهما الإبحار بعد تحميل الذرة البرازيلية.