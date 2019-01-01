طرق التعامل مع الزوجة النكدية

يخشى كثير من الرجال عند اختيار شريك الحياة الوقوع في الزوجة النكدية، فطبيعة الشخص يحب المرح والضحك.



وذكرت دراسات نفسية، تفيد بأن النساء يميلون إلى الحزن والنكد مقارنة بالرجال، وفقًا لما ذكراه صحيفة "نيوز ويك" الأمريكية.



وعن كيفية التعامل مع الزوجة النكدية، أوضح الدكتور احمد هلال، استشاري الطب النفسي، عدد من النصائح للمساعدة في التعامل مع الزوجة النكدية.



"خليك نكدي".. من الطرق التي تساعد بشكل كبير في إخبار الزوجة بان طريقتها تتسم بالحزن والنكد، هو التفكير بنفس الطريقة والتعامل معها بنفس الأسلوب.



وأوضح استشارى الطب النفسي، أن التعامل بنفس الأسلوب يدفعها إلى تغير تمط التفكير والطريقة التي تتعامل بها معك أو مع الأطفال.



ومن الطرق التي أشار الدكتور هلال، إليها هي التحدث معها، خارج المنزل، والعمل على إضفاء روح الدعابة والفكاهة في المنزل.