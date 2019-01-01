ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة لـ97

أصيب، مساء اليوم، 97 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة العودة جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن 97 مواطنًا فلسطينينًا أصيبوا برصاص الاحتلال منهم 49 بالرصاص الحي فيما أصيب 4 مسعفين وصحفيان اثنان خلال فعاليات الجمعة 67 لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وكانت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة توافدت عصر اليوم، لمخيمات العودة الخمسة للمشاركة في جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، على طول الشريط الفاصل شرق قطاع غزة.



وأفادت مصادر إعلامية بأن الجماهير من جميع الفئات العمرة وصلت لمخيمات العودة بالحافلات والسيارات الخاصة والدرجات النارية، للمشاركة في المسيرات التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأوضح، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الأعيرة النارية الحية والمطاطية والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على المتظاهرين مما أدى لإصابة عدد منهم بينهم طفلان.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت للمشاركة الفاعلة في فعاليات الجمعة الـ(67) جمعة "حرق العلم الإسرائيلي" في خيم العودة شرق قطاع غزة، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقالت الهيئة إن "الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الابرياء من أبناء الشعب في غزة"، مضيفة أن "على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة".



وأكدت الإصرار في المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة وأهداف الشعب الفلسطيني الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال.