الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

وفد من "حماس" يزور إيران قريبًا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
ads
قال مصدر في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن وفدا رفيع المستوى سيجري زيارة مهمة إلى إيران في وقت قريب.

وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن وفد حماس سيترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ويضم عددا من كبار القادة.

ويلتقي وفد حماس عددا من المسئولين الإيرانيين، على أن يتم بحث تطوير العلاقات الثنائية مع طهران.

وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "حرق العلم الصهيوني"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 58 شخصا، منهم 29 بالرصاص الحي، حتى الآن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 18 دقيقة

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات

منذ 18 دقيقة

بث مباشر.. حفل ختام كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ يوم

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

ستوديو

مصطفى بكري: جمال عبدالناصر سيظل بيننا بمواقفه وإنجازاته

ياسر جلال يكشف لـ"ستوديو" أسباب تأخر البطولة السينمائية له

شاهد.. رجل ينحدر من ناطحة سحاب في الولايات المتحدة

وليد منصور: صورنا في المغرب 30% من "كازابلانكا"

ads

رياضة

سموحة يضم حارس وثنائي النجوم والأهلي

بث مباشر.. حفل ختام كأس الأمم الإفريقية 2019

تعرف على تشكيل الجزائر في نهائي أمم إفريقيا

مباراة الجزائر والسنغال.. تعرّف على التشكيل الرسمي للفريقين

الرئيس نيوز

السيسي يصل ستاد القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا

تصعيد خطير.. الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز

عقب اجتماع "الوزراء".. تفاصيل تشابك مديونيات "الكهرباء" مع الجهات الأخرى

مصر تتفق مع إيطاليا على تنظيم مؤتمر في روما للترويج للفرص الاستثمارية

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

تعرف على شروط القبول برنامج الساعات المعتمدة بـ"طب عين شمس"

وكيل "تعليم مطروح" يناقش سبل وآليات تطوير المنظومة التربوية

جامعة بني سويف: توفير 15 برنامجًا دراسيًا جديدًا للطلاب

تعليم الوادى الجديد: نواصل تطوير ودعم المدارس الزراعية والفنية

إسلام سياسي

إخوان ليبيا يرتبون أوضاعهم استعدادًا للانتخابات

الأوقاف: صكوك الأضاحي يمنع المتطرفين من استغلال العيد

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

مقالات الرأي
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «4»
صفاء النجار
.. وقتل الحسين لنصرة رسول الله
المزيد

الثقافة

"مصر في ظل الاحتلال الإنجليزي" بثقافة بني سويف

التنسيق الحضاري يشارك بالملتقى الخامس لمرصد التراث بتونس

خاص| بعد شائعة اختفائها.. ننشر قائمة مقتنيات نجيب محفوظ المسلمة لوزارة الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش "ثورة يوليو وما بعدها"

صفحتنا ع الفيس بوك