وفد من "حماس" يزور إيران قريبًا

قال مصدر في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن وفدا رفيع المستوى سيجري زيارة مهمة إلى إيران في وقت قريب.



وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن وفد حماس سيترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ويضم عددا من كبار القادة.



ويلتقي وفد حماس عددا من المسئولين الإيرانيين، على أن يتم بحث تطوير العلاقات الثنائية مع طهران.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "حرق العلم الصهيوني"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018.



وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 58 شخصا، منهم 29 بالرصاص الحي، حتى الآن.