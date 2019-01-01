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تقارير ومتابعات

"أحمد" يبدع في فن الـ"diy" ويصنع مطرقة "ثور" ودرع "كابتن أمريكا" بأدوات بسيطة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
فاطمة مرزوق
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كان محبًا للرسم والتقليد في طفولته، لكنه بدأ يتعلم منذ المرحلة الإعدادية وتطور تدريجيًا مرورًا بالمرحلة الثانوية ثم الجامعة، ولم يمتلك في البداية الأموال لشراء الأشياء التي يحبها، لذا قرر أن يصنعها بنفسه، وكان يشعر بفرحة شديدة فور حصوله على ما يريده لأنها كان من إنتاج يديه، بدأ بأدوات بسيطة، ثم بحث على الإنترنت ليعرف ما نوع الفن الذي يقوم به وهو «Diy»، اختصار لمصطلح Do it yourself.

تخرج أحمد غريب، 22 عاما، في كلية الحقوق، جامعة عين شمس، يهتم بصناعة الأشياء التي تظهر في السنيما لا سيما أفلام «مارفل»، وكانت آخر أعماله مطرقة ثور، أحد الأبطال الخارقين: «عملت المطرقة بخامات بسيطة جدًا، خدت وقت ومجهود كبير بس فى الآخر عملت حاجة شكلها كويس، بستخدم كرتون مقوى وشريط لصق وغرا أو صمغ والألوان سواء سبراي أو أي نوع تاني ومقص وفرشة، في أي حاجة بعملها باخد يومين أو تلاتة لكن في المطرقة قعدت أسبوعين وطلعت أحلى بكتير ودي أصعب حاجة عملتها».

صنع الشاب العشريني العديد من الأشياء، منها Wolverine claws وWWE World heavyweight Championship وWWE Universal Championship وCaptain America's Shield وThor hammer، مؤكدًا أنه لم ينته من عمل درع كابتن أمريكا بعد.

لم تنحصر حياة «أحمد» في هذا المجال، حيث يعمل في «فوتوشوب إليستريتور»، ويضيف: «كنت أمين مساعد اللجنة الفنية في الكلية، وبعرف ارسم، ورئيس لجنة الميديا في المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، في ناس بتقدر اللي بعمله وناس بتتريق، وبتمنى ألاقي فرصة شغل في المجال ده لأني بحبه جدًا».
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