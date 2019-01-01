مقتل ضابط في هجوم جنوب شرقي تركيا

قُتل ضابط في قوات الدرك التركي، اليوم الجمعة، إثر هجوم في ريف ولاية بتليس جنوب شرقي تركيا، تقول السلطات المحلية إنّ منظمة بي كا كا التي تصنفها الحكومة منظمة إرهابية هي من تقف وراءه.



وذكر بيان صادر عن ولاية بتليس، أن قيادة الدرك نفذت عملية أمنية ضد مسلحي المنظمة بريف بتليس.



وأضاف أن الأحداث أسفرت عن مقتل الرائد، ظافر آق قوش، فيما لا تزال العملية مستمرة في المنطقة تحت غطاء جوي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع المنظمة، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.