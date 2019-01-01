الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

موسكو: عقوبات الكونجرس الأمريكي ضد روسيا لا فائدة منها

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ترى أن المبادرة الأخرى، التي تقدم بها أعضاء الكونجرس الأمريكي حول فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حادث مضيق كيرتش، ليست إلا محاولة لترويج الذات.

وفي هذا السياق قالت الخارجية الروسية في تعليق لها بهذا الخصوص: "ما زال ممثلو الدوائر السياسية الأمريكية يستمرون في تقديم مبادرات معادية لروسيا، فقد تم مؤخرا عرض مشروع قانون عقوبات جديد ضد روسيا على الكونجرس الأمريكي، ويقضي هذا المشروع بفرض عقوبات على روسيا بسبب ما حدث يوم 25 نوفمبر من العام الماضي عندما منعت عناصر حرس الحدود الروسية الزوارق العسكرية الأوكرانية من الدخول في مياهنا الإقليمية في منطقة مضيق كيرتش، ومن الواضح أن أعضاء الكونجرس لم يسعوا من خلال صياغة مثل هذه القوانين إلا إلى شيء واحد فقط وهو ترويج الذات. ولذا فمن الممكن في هذه الحالة ألا نولي اهتماما لهذه الممارسات قط".

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الخارجية الروسية أعربت عن أسفها، مشيرة إلى أن:"أعضاء الكونجرس إذ يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية أنانية ضيقة فإنهم يزيدون من تفاقم جو العلاقات القائمة بين روسيا والولايات المتحدة التي يعتمد عليها الاستقرار العالمي".

وأكدت الخارجية الروسية: "أن جدول أعمال الكونجرس الأمريكي يضم في الوقت الحاضر حوالي 20 مشروعا مماثلا. ومن الظاهر أن أصحاب المشروع الحالي لا يعلمون أن الإدارة الأمريكية قد قامت بفرض عقوبات بسبب حادث مضيق كيرتش يوم 15 مارس الماضي، إلا أنه من الواضح أن هذه العقوبات، تعتبر فعلا لا فائدة منها، وهذا يشبه جميع محاولات واشنطن الأخرى للضغط على روسيا".

يذكر أنه سبق أن قامت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية. بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية. وفي نهاية الأمر تم إلقاء القبض على جميع العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا على متن هذه السفن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

إحالة عاملين للجنايات بتهمة قتل شاب بحلوان

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى التحرش بالفتيات بالتجمع الخامس

منذ يوم

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ حوالي 22 ساعة

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

ستوديو

ابنة نجيب محفوظ تنفي ضياع مقتنيات والدها من متحفه

تغريد عرفة تنفرد بأسرار مدينة أتريبس في "جسور" على القناة الثانية

السر فى «السلم والثعبان».. حلا شيحة تتمنى العودة للسينما

بعد "كل سنة وأنت طيب".. تامر حسنى يحيى حفلًا فى الساحل الشمالى

ads

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

المدير الفني لإنتر ميلان: نسعى للتعاقد مع روميلو لوكاكو

توافد جماهير الجزائر على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس أمم أفريقيا

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

الرئيس نيوز

جريمة بشعة في مصر القديمة.. شاب يغتصب أمه.. والنيابة تحبسه

مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاج إلى المدينة المنورة

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون والشرطى عن 175 آخرين

الحكومة في ورطة.. حكم "الدستورية" بشأن العقارات المستأجرة يدخل حيز التنفيذ

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط القبول ببرنامج كين بـ"تجارة عين شمس"

س و ج كل ما تريد معرفته عن تنسيق 2019

انفوجراف.. 10 معلومات عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

شروط القبول ببنرامج الساعات المعتمدة بـ "صيدلة عين شمس"

إسلام سياسي

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"دور الثقافة فى التنمية".. ندوة بثقافة المنيا ضمن فعاليات النشاط الصيفى

"عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" بثقافة الإسماعيلية

افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بثقافة مطروح

"بيئتنا النظيفة وكيفية الحفاظ عليها".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك