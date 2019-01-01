الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:43 م
كلوب
كلوب
وكالات
طباعة
ads
أكد المدرب الألماني يورجن كلوب استمراره مدربًا لليفربول الإنجليزي في الأعوام الثلاثة المتبقية من عقده على أقل تقدير، مع انطلاق الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.

وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من الصحفيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلًا: لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم.

وأضاف: سنرى، لماذا علينا أن نفكر بهذا؟ على أقل تقدير ثلاثة أعوام، هذه هي الإجابة.
وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حاليًا على تحضيرات فريقه للموسم المقبل، والذي يستعد لخوض 3 مباريات ودية تبدأ غدًا السبت أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في ساوث بند، إنديان.

ولم تكتمل صفوف ليفربول بعد بسبب ارتباط عدد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم، فالحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذان توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا لن يلتحقا بصفوف الفريق في جولته الأمريكية، كما يغيب المهاجم المصري محمد صلاح بعدما شارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا على أرضه، وأيضًا السنغالي ساديو ماني الذي يخوض مساء الجمعة نهائي هذه البطولة ضد الجزائر.

وكانت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن كلوب يفكر بأخذ إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، فيما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتمًا بتدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف المرتبط بعقد مع المانشافت حتى 2022.

وقاد كلوب "الريدز" في الموسم الفائت لإحراز لقبهم السادس في مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في إحراز لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، حيث أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

منذ حوالي 22 ساعة

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

منذ ساعة

الحاج حسين.. احترف الدق على النحاس فأصبح الدبلوماسيون أول زبائنه

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لتعيينات "الحمرا أويل" للبترول بحقول العلمين

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

ستوديو

ابنة نجيب محفوظ تنفي ضياع مقتنيات والدها من متحفه

تغريد عرفة تنفرد بأسرار مدينة أتريبس في "جسور" على القناة الثانية

السر فى «السلم والثعبان».. حلا شيحة تتمنى العودة للسينما

بعد "كل سنة وأنت طيب".. تامر حسنى يحيى حفلًا فى الساحل الشمالى

ads

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

المدير الفني لإنتر ميلان: نسعى للتعاقد مع روميلو لوكاكو

توافد جماهير الجزائر على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس أمم أفريقيا

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

الرئيس نيوز

جريمة بشعة في مصر القديمة.. شاب يغتصب أمه.. والنيابة تحبسه

مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاج إلى المدينة المنورة

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون والشرطى عن 175 آخرين

الحكومة في ورطة.. حكم "الدستورية" بشأن العقارات المستأجرة يدخل حيز التنفيذ

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط القبول ببرنامج كين بـ"تجارة عين شمس"

س و ج كل ما تريد معرفته عن تنسيق 2019

انفوجراف.. 10 معلومات عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

شروط القبول ببنرامج الساعات المعتمدة بـ "صيدلة عين شمس"

إسلام سياسي

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"دور الثقافة فى التنمية".. ندوة بثقافة المنيا ضمن فعاليات النشاط الصيفى

"عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" بثقافة الإسماعيلية

افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بثقافة مطروح

"بيئتنا النظيفة وكيفية الحفاظ عليها".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك