يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب استمراره مدربًا لليفربول الإنجليزي في الأعوام الثلاثة المتبقية من عقده على أقل تقدير، مع انطلاق الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.



وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من الصحفيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلًا: لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم.



وأضاف: سنرى، لماذا علينا أن نفكر بهذا؟ على أقل تقدير ثلاثة أعوام، هذه هي الإجابة.

وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حاليًا على تحضيرات فريقه للموسم المقبل، والذي يستعد لخوض 3 مباريات ودية تبدأ غدًا السبت أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في ساوث بند، إنديان.



ولم تكتمل صفوف ليفربول بعد بسبب ارتباط عدد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم، فالحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذان توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا لن يلتحقا بصفوف الفريق في جولته الأمريكية، كما يغيب المهاجم المصري محمد صلاح بعدما شارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا على أرضه، وأيضًا السنغالي ساديو ماني الذي يخوض مساء الجمعة نهائي هذه البطولة ضد الجزائر.



وكانت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن كلوب يفكر بأخذ إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، فيما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتمًا بتدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف المرتبط بعقد مع المانشافت حتى 2022.



وقاد كلوب "الريدز" في الموسم الفائت لإحراز لقبهم السادس في مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في إحراز لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، حيث أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.