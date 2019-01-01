"دور الثقافة فى التنمية".. ندوة بثقافة المنيا ضمن فعاليات النشاط الصيفى

يواصل قصر ثقافة المنيا الجديدة ولليوم الخامس على التوالى فعاليات النشاط الصيفى لورشة الفن التشكيلى التى تضمنت رسم حر، والرسم على الوجوه وذلك مع فنانى قسم الفنون التشكيلية، بجانب عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الثقافة فى التنمية"؛ حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح، وتحدث عن أهمية الثقافة، بأنها الطريق إلى الإبداع الذى من خلاله يتم وضع الحلول لكل المشكلات التى يعانى منها المجتمع، وخاصة مع التقدم التكنولوجى حيث لا يمكن وضع حلول تقليدية، بل لابد من الابتكار والإبداع والتفكير العلمى المنظم، وهذا لن يتحقق دون الثقافة التى تحلق بالإنسان فى سماء الخيال وتجعل المستحيل ممكنا، وأن بناء الإنسان ثقافيا هو من أسس التنمية التى تقوم عليه، فاذا كان محملا بميراث ثقافى ومعرفى فسيكون بإمكانه دفع عجلة الانتاج والتقدم، شارك في الندوة نخبة من شعراء المنيا الذين ألقوا عددا من قصائدهم ومنهم محمود فتحى وطارق العيسوى وانتصار شاهين والدكتور محمد ربيع والشريف طنطاوى، كما شاركت المواهب الصغيرة فى إلقاء الشعر.



وضمن العروض المتنوعة لسينما الأطفال قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم بعنوان "ألف نهار ونهار" بنادى المنيا الرياضى، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية لتعليم الرسم والتظليل بالألوان مع رواد القصر.