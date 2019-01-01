مواطن سنغالي يكشف طرق الاحتفال اليوم بمنتخب بلاده: شاركونا يا مصريين

بشغفٍ شديد، جاء مواطني السنغال إلى مصر؛ لتشجيع منتخبهم للحصول على كأس الأمم الإفريقية، وعقب فوز فريقهم في عدة مباريات، استطاع أخيرًا أن يصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث سيتم إذاعة المباراة مساء اليوم ويتابعها الملايين من مختلف بلاد العالم، لمعرفة من سيتوّج باللقب.



"الدستور" تواصلت مع مواطني السنغال الذين جاءوا إلى القاهرة لتشجيع منتخبهم، حيث قال "منتقى ديوب"، الشاب السنغالي الذي يبلغ من العمر عشرين عامًا، إنه في حال فوز منتخبهم اليوم ستمتلئ مصر بالاحتفالات الصاخبة حتى طلوع الفجر، مضيفًا أن هناك خطة للاحتفال بمنتخب السنغال الليلة حال حصوله على كأس الأمم الإفريقية، فالموسيقى السنغالية الشهيرة سوف تملأ الاستاد وخارجه، كما ستمتلئ الشوارع بالرقص.



وطالب "ديوب" المصريين بالمشاركة في الاحتفال معهم اليوم على أنغام الأغاني السنغالية، قائلا: "انا لا أفهم العربية لكننا سنتواصل مع شعب مصر بالموسيقى.. الموسيقى قادرة على جمع أبناء القارة الإفريقية"، مضيفًا أن الألوان المائية جاهزة للاحتفال بفوز أبطال السنغال.



