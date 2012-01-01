الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

واشنطن ترصد 7 ملايين مكافأة ثمن معلومات عن قيادي بحزب الله

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على أحد قادة ميليشيات حزب الله المشتبه في ضلوعه بتفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس، قبل ربع قرن، وقتل فيه 85 شخصا، وعرض مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقال مساعد وزير الخزانة سيغال ماندلكر: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجومًا مدمرًا في بوينس آيرس، ضد أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية عام 1994"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف: "ستواصل الإدارة الأميركية استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز".

وفي مؤتمر صحفي ببيونس آيريس، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عرض مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدي بمعلومات عن سلمان.
ونشر البيت الأبيض بيانا على موقعه الإلكتروني قال فيه: "إنه في مثل هذا اليوم قبل 25 عامًا، فجر حزب الله، أحد وكلاء إيران المدرجين على قائمة الإرهاب الأميركية مركز جمعية يهودية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات".

وأشار البيان إلى أن سلمان نسق الهجوم الذي نفذته عناصر رئيسية في الميليشيا اللبنانية، والذي يعد أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ الأرجنتين.

وشدد على أن "المؤتمر الوزاري لمكافحة الإرهاب في الأرجنتين في ذكرى الهجوم يبرز أهمية الجهود الأميركية لمكافحة ظاهرة الإرهاب".

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن سلمان عنصر بارز في ميليشيات حزب الله اللبناني ويعمل في وحدة النخبة، التي يقودها طلال حمية، الذي كانت الولايات المتحدة قد أدرجت اسمه على قائمة الإرهاب عام 2012.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

منذ حوالي 21 ساعة

"الدستور" تنشر اللحظات الأخيرة في حياة زوجة إبراهيم سعدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الحاج حسين.. احترف الدق على النحاس فأصبح الدبلوماسيون أول زبائنه

منذ حوالي 22 ساعة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

ستوديو

ابنة نجيب محفوظ تنفي ضياع مقتنيات والدها من متحفه

تغريد عرفة تنفرد بأسرار مدينة أتريبس في "جسور" على القناة الثانية

السر فى «السلم والثعبان».. حلا شيحة تتمنى العودة للسينما

بعد "كل سنة وأنت طيب".. تامر حسنى يحيى حفلًا فى الساحل الشمالى

ads

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

المدير الفني لإنتر ميلان: نسعى للتعاقد مع روميلو لوكاكو

توافد جماهير الجزائر على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس أمم أفريقيا

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

الرئيس نيوز

جريمة بشعة في مصر القديمة.. شاب يغتصب أمه.. والنيابة تحبسه

مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاج إلى المدينة المنورة

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون والشرطى عن 175 آخرين

الحكومة في ورطة.. حكم "الدستورية" بشأن العقارات المستأجرة يدخل حيز التنفيذ

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط القبول ببرنامج كين بـ"تجارة عين شمس"

س و ج كل ما تريد معرفته عن تنسيق 2019

انفوجراف.. 10 معلومات عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

شروط القبول ببنرامج الساعات المعتمدة بـ "صيدلة عين شمس"

إسلام سياسي

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"دور الثقافة فى التنمية".. ندوة بثقافة المنيا ضمن فعاليات النشاط الصيفى

"عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" بثقافة الإسماعيلية

افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بثقافة مطروح

"بيئتنا النظيفة وكيفية الحفاظ عليها".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك