جامعة بني سويف: توفير 15 برنامجًا دراسيًا جديدًا للطلاب في ١٤ كلية

أعلن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، اليوم الجمعة، عن توافر 15 برنامجًا جديدًا في ١٤ كلية بالجامعة لخريجي الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد.



وقال الدكتور حسن- في بيان اليوم الجمعة- إن ذلك يأتي في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة فيما يتعلق بإنشاء شعب وبرامج جديدة فريدة ومتميزة سنويًا لإعلاء شأن الجامعة، وتقديم خريج على مستوى عال يواكب التغيرات المتلاحقة في نوع وطبيعة سوق العمل سواء المحلي أو الدولي.



وأوضح رئيس الجامعة أن الشعب والبرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة موزعة طبقًا لأربعة قطاعات رئيسية هي العلوم الإنسانية، والطبية، والأساسية، والهندسية، والبرامج هي برنامج كلية التجارة (بالإنجليزية)، الحقوق (بالإنجليزية)، الإعلام (بالإنجليزية)، الآداب (الترجمة المميز)، السياحة والفنادق (باللغة الإنجليزية)، السياسة والاقتصاد (باللغة الإنجليزية)، التربية للطفولة المبكرة (معلمة رياض الأطفال)، الصيدلة الإكلينيكية، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض (تأهيل خريجي المعاهد الصحية، الدبلوم التخصصي التقني)، كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج المعلوماتية الطبية)، الهندسة (الهندسة الإنشائية)، التعليم الصناعي (تأهيل المعلمين)، علوم الفضاء والملاحة.