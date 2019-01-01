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الثقافة

"عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" بثقافة الإسماعيلية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث نظمت مكتبة السبع ابار محاضرة بعنوان "عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" ألقتها نسرين على، وتحدثت عن أهم الشخصيات التى كانت لها دور كبير وعظيم فى ثورة 23 يوليو وذكرت منهم محمد نجيب قائد الحركة، جمال عبدالناصر، عبدالحكيم عامر، يوسف صدقى، حسين الشافعى، كمال الدين حسين، محمد انور السادات، جمال حامد، عبدالمنعم امين، وغيرهم من الضباط الاحرار الذين كان لهم دور مؤثر فى أحداث ثورة 23 يوليو، وفى نفس السياق اقامت مكتبة على الراعى محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" حاضرها مسئول الثقافة العامة بالموقع، وتحدث عن أبطال ثورة 23 يوليو الذين كان لهم دور بارز فى نجاح الثورة.

وعقد نادى ادب الطفل بالقنطرة شرق محاضرة بعنوان "ثقافة الاعتذار"، بالإضافة الى الاستماع للمواهب وتوزيع جوائز على الأطفال، بينما قام بيت ثقافة التل الكبير بمناقشة كتاب "ثورة التحرير تضحك" تاليف سمير الجمل ناقشته أمينة المكتبة.
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