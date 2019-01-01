المدير الفني لإنتر ميلان: نسعى للتعاقد مع روميلو لوكاكو

أكد المدير الفني لفريق نادي إنترميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، سعي فريقه للحصول على خدمات مهاجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو.



وأوضح كونتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "لندن إيفنينج ستاندارد" الإنجليزية اليوم الجمعة أنه على الرغم من ذلك فإن القيمة المالية التي حددتها إدارة اليونايتد من أجل الاستغناء عن اللاعب والبالغة 80 مليون جنيه إسترليني تعد عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة.



وأضاف مدرب الإنتر "الجميع يعلم جيدا أنني أفضل هذا اللاعب، وحاولت من قبل استقدامه إلى تشيلسي عندما كنت أتولى القيادة الفنية للبلوز، والحقيقة حاليا أن لوكاكو لاعب في اليونايتد، ما يعني أنه في ناد آخر وليس سليما أن نتحدث عن لوكاكو من منطلق الاحترام لمانشستر يونايتد".

يذكر أن المدير الفني النرويجي لليونايتد، أولي جونار سولشاير، استبعد الدولي البلجيكي من مواجهة إنترميلان غدا السبت، وذلك بسبب الشكوك حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.