توافد جماهير الجزائر على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس أمم أفريقيا

بدأت الجماهير الجزائرية في التوافد على استاد القاهرة الدولي، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بين منتخبي الجزائر والسنغال.



وحرصت الجماهير الجزائرية على الحضور لاستاد القاهرة الدولي في وقت مبكر، قبل المباراة النهائية المقرر أن تنطلق في التاسعة مساء اليوم من أجل دعم وتشجيع منتخب بلادهم.



كما حرصت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية على التوجه لاستاد القاهرة، لحضور النهائي القاري، وحفل ختام البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويشهد محيط إستاد القاهرة، تعزيزات أمنية مكثفة، لتأمين المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.