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تقارير ومتابعات

مواطن سنغالي مطالبًا أبناء القارة بالتشجيع: "صلوا من أجل السنغال"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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بشغفٍ شديد، جاء مواطنو السنغال إلى مصر؛ لتشجيع منتخبهم للحصول على كأس الأمم الإفريقية، وعقب فوز فريقهم في عدة مباريات، استطاع أخيرًا أن يصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث سيتم إذاعة المباراة مساء اليوم ويتابعها الملايين من مختلف بلاد العالم، لمعرفة من سيتوّج باللقب.

"الدستور" تواصلت مع مواطني السنغال الذين جاءوا إلى القاهرة لتشجيع منتخبهم، حيث قال "ممدوح سارلو"، موجهًا حديثه لمنتخب السنغال، "نحن فخورون جدًا بكم و لديكم الفرصة لإعادة كتابة التاريخ يا أبناء السنغال العظيم"، مضيفًا أن مصر استطاعت استضافة العديد من أبناء القارة السمراء على أراضيها ولم تجعلهم يشعرون بضيق للحظة واحدة.

وأضاف "سارلو"، لـ "الدستور"، إنه أيًا كان نتيجة لقاء اليوم في نهائي أبطال افريقيا، سواء نجحت السنغال في أخذ اللقب أم فشلت، فأبناء السنغال سيكونوا فرحين بهم جدًا، مؤكدًا أن الكرة السنغالية تتميز بالمتعة التي لا تضاهيها أي متعة، فحبه لوطنه السنغال سيجعله يصلي من أجلها، مطالبًا أبناء القارة الإفريقية بمساندة فريق منتخبه.


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