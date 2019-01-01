الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

محافظات

وكيل "رياضة بني سويف": نتابع سير التحقيقات في مصرع طفلة بحمام سباحة بالواسطى

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
طباعة
ads
كلف محافظ بني سويف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد سرور، بالتوجه اليوم، على رأس وفد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفلة التي توفيت أمس بحمام السباحة بمركز شباب مدينة الواسطى، حيث أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفلة، متمنيا أن يرزقهم المولى عز وجل الصبر والسلوان.

ومن جانبه أكد أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب، أنه بالفعل تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتوجه وفد من الشباب والرياضة لزيارة أسرة الطفلة لتقديم واجب العزاء، مشيرا إلى أن محافظ بني سويف كلفه أمس بالتوجه لمقر الواقعة، حيث يتابع معه على مدار الساعة سير التحقيقات في الواقعة وما تسفر عنه.

وأضاف وكيل الوزارة، بأن المحافظ أحال للتحقيق - فور وقوع الحادثة - كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى، والمدير التنفيذى لمركز شباب مدينة الواسطى، وأنهى عمل مدير حمام السباحة، وأيضا جميع المدربين والمنقذين بالمركز والذين تم التعاقد معهم عن طريق مجلس الإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت تقصير أو إهمال تسبب في وفاة الطفلة.

وأفاد "سرور" بأن النيابة العامة أمرت أمس، بإحضار تحريات المباحث عن الواقعة والتي أسفرت عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث أقر والد الطفلة بأن الواقعة قضاء وقدر ولم يوجه اتهام لأحد، وبناء على ذلك أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وتابع سرور تصريحاته بأنه بناء على التنسيق الذي تم بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف فقد تم تكليف لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد تقرير شامل تفصيلي عن الواقعة والتي بدأت عملها اليوم، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية واحترازية لمنع تكرار مثل تلك الواقعة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ يوم

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

منذ يوم

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

منذ حوالي 21 ساعة

"الدستور" تنشر اللحظات الأخيرة في حياة زوجة إبراهيم سعدة

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

ستوديو

ابنة نجيب محفوظ تنفي ضياع مقتنيات والدها من متحفه

تغريد عرفة تنفرد بأسرار مدينة أتريبس في "جسور" على القناة الثانية

السر فى «السلم والثعبان».. حلا شيحة تتمنى العودة للسينما

بعد "كل سنة وأنت طيب".. تامر حسنى يحيى حفلًا فى الساحل الشمالى

ads

رياضة

يورجن كلوب يكشف عن مستقبله مع ليفربول

المدير الفني لإنتر ميلان: نسعى للتعاقد مع روميلو لوكاكو

توافد جماهير الجزائر على استاد القاهرة لحضور نهائي كأس أمم أفريقيا

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

الرئيس نيوز

جريمة بشعة في مصر القديمة.. شاب يغتصب أمه.. والنيابة تحبسه

مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم وغدا لنقل 3200 حاج إلى المدينة المنورة

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون والشرطى عن 175 آخرين

الحكومة في ورطة.. حكم "الدستورية" بشأن العقارات المستأجرة يدخل حيز التنفيذ

منوعات

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

ردود فعل إيجابية على مسرحية "الملك لير" بالسعودية

كشكول

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط القبول ببرنامج كين بـ"تجارة عين شمس"

س و ج كل ما تريد معرفته عن تنسيق 2019

انفوجراف.. 10 معلومات عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

شروط القبول ببنرامج الساعات المعتمدة بـ "صيدلة عين شمس"

إسلام سياسي

فضائح الإخوان.. مواطن يفضح الجماعة عبر قناة الجماعة

مجلس العشائر: مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري بالعراق

طالبان تنفي علاقتها بهجوم كابول

مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"دور الثقافة فى التنمية".. ندوة بثقافة المنيا ضمن فعاليات النشاط الصيفى

"عظماء فى ركاب ثورة 23 يوليو" بثقافة الإسماعيلية

افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بثقافة مطروح

"بيئتنا النظيفة وكيفية الحفاظ عليها".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك