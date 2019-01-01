وكيل "رياضة بني سويف": نتابع سير التحقيقات في مصرع طفلة بحمام سباحة بالواسطى

كلف محافظ بني سويف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد سرور، بالتوجه اليوم، على رأس وفد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفلة التي توفيت أمس بحمام السباحة بمركز شباب مدينة الواسطى، حيث أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفلة، متمنيا أن يرزقهم المولى عز وجل الصبر والسلوان.



ومن جانبه أكد أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب، أنه بالفعل تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتوجه وفد من الشباب والرياضة لزيارة أسرة الطفلة لتقديم واجب العزاء، مشيرا إلى أن محافظ بني سويف كلفه أمس بالتوجه لمقر الواقعة، حيث يتابع معه على مدار الساعة سير التحقيقات في الواقعة وما تسفر عنه.



وأضاف وكيل الوزارة، بأن المحافظ أحال للتحقيق - فور وقوع الحادثة - كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى، والمدير التنفيذى لمركز شباب مدينة الواسطى، وأنهى عمل مدير حمام السباحة، وأيضا جميع المدربين والمنقذين بالمركز والذين تم التعاقد معهم عن طريق مجلس الإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت تقصير أو إهمال تسبب في وفاة الطفلة.



وأفاد "سرور" بأن النيابة العامة أمرت أمس، بإحضار تحريات المباحث عن الواقعة والتي أسفرت عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث أقر والد الطفلة بأن الواقعة قضاء وقدر ولم يوجه اتهام لأحد، وبناء على ذلك أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.



وتابع سرور تصريحاته بأنه بناء على التنسيق الذي تم بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف فقد تم تكليف لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد تقرير شامل تفصيلي عن الواقعة والتي بدأت عملها اليوم، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية واحترازية لمنع تكرار مثل تلك الواقعة.