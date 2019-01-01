الجزائر تتحمل نفقات تذاكر مشجعيها فى نهائى كأس الأمم الإفريقية

تكفلت الدولة الجزائرية نفقات تذاكر دخول مواطنيها للمباراة النهائية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي ستجمع مساء اليوم الجمعة المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي في استاد القاهرة الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر رسمي اليوم الجمعة قوله: "في إطار نهائي الدورة الـ32 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي يواجه فيها الفريق الوطني نظيره السنغالي فإن الدولة الجزائرية تكفلت بمصاريف تذاكر دخول الجزائريين لملعب استاد القاهرة الدولي".



يذكر أن آلاف الجزائريين سافروا إلى القاهرة لحضور المباراة عبر جسر جوي أقامته الحكومة الجزائرية يشمل 30 طائرة.

