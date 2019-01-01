ميركل: العلاقات بين روسيا والأحزاب اليمينية الأوروبية تدعو للقلق

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والأحزاب السياسية اليمينية في الاتحاد الأوروبي تعد مصدر قلق.



وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في برلين، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "كنا نرصد باستمرار الدعم القوي الذي تتلقاه الأحزاب اليمينية من روسيا بطريقة أو بأخرى"، مشددة على أن ذلك يدعو إلى القلق.



وفي هذا الصدد، أشارت ميركل إلى الفضيحة المتعلقة بمزاعم تمويل روسيا لحزب الرابطة اليميني الإيطالي، لافتة إلى أن الجانب الإيطالي يجب أن يحقق في هذه المزاعم بالتفصيل.