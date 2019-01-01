آلاف الحجاج يواصلون القدوم للسعودية

وصل نحو نصف مليون شخص إلى المملكة العربية السعودية، الجمعة، لأداء مناسك الحج، حسبما كشفت مديرية الجوازات السعودية.



ووصل 472،548 حاج إلى المملكة خلال يوم الجمعة فقط، منهم 463،345 شخص وصلوا جوا.



ووصل عن طريق البر 5215 حاجا، و3988 آخرين طريق البحر، وفق ما ذكر موقع إمارة منطقة مكة.



كانت أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا قد وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي، الخميس، آتية من ميناء سواكن السوداني، وعلى متنها 1633 حاجا.



وكان في استقبال رحلة حجاج سواكن رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" سعد الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء.

ورحب الجميع بوصول الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، وقدمت لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.



وأشار الخلب إلى حرص الهيئة العامة للموانئ على تسخير كافة الإمكانيات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوها بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.



وأضاف أن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام تستهدف استقبال 22 ألف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين من العام السابق بنسبة 37 في المئة.