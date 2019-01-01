مواطن سنغالي: جئت لأشجع بلدي والكأس من نصيب السنغال اليوم

بشغفٍ شديد، جاء مواطنو السنغال إلى مصر؛ لتشجيع منتخبهم للحصول على كأس الأمم الإفريقية، وعقب فوز فريقهم في عدة مباريات، استطاع أخيرًا أن يصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث سيتم إذاعة المباراة مساء اليوم ويتابعها الملايين من مختلف بلاد العالم، لمعرفة من سيتوّج باللقب.



"الدستور" تواصلت مع مواطني السنغال الذين جاءوا إلى القاهرة لتشجيع منتخبهم، حيث قال "أبو بكر سيدي"، الشاب السنغالي، إنه جاء إلى مصر لمساندة منتخب بلاده ورفع روحه المعنوية؛ كي يستطيع الحصول على اللقب ويسعد الشعب السنغالي.



وأضاف "أبو بكر"، أنه حين جاء إلى مصر لم يشعر بغربة على الإطلاق، حيث وجد الكثير من العادات والتقاليد متشابهة بعض الشيء- على حد قوله- ما جعله يشعر بالأمان الشديد في مصر، خاصة أنه كان يسمع عنها على الإنترنت فقط، مؤكدًا فرحته الشديدة بزيارة مصر ورؤية شعبها.











