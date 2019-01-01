افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بثقافة مطروح

فى إطار النشاط الصيفى الذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع مطروح، تم افتتاح ملتقى "إبداعات الشاطئ" على المسرح الصيفى بكورنيش المحافظة، حيث قامت فرقة المنوفية للفنون الشعبية بتقديم عروضها الفنية، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا وسوف تتوالى العروض يوميا حتى 3092019.



وعقد قصر ثقافة مطروح محاضرة عن "زواج القاصرات" حاضرتها منى ناصف بمكتبة القصر، حيث تحدثت عن السن المناسب للفتاة للزواج، ومشكلة زواج الفتيات تحت السن القانونى التى منها مشكلات صحية ونفسية وبدنية، وتأثير ذلك على الأسرة فى المستقبل، وأهمية توعية أولياء الأمور بخطورة المشكلة وأهمية مناهضتها، كما عقد القصر لقاء أدبيا أسبوعيا لأعضاء نادى الأدب العام بحضور الشاعرين عبدالقادر طريف وأيمن صادق، إلى جانب ذلك نفذ القصر بالتعاون مع كنيسة الملاك بالريفية ورشة للأطفال تحت عنوان "شخصيات كرتونية" مع الفنانة منى شاكر.



ونظم قصر ثقافة الطفل لقاء بعنوان "قصة ومعلومة" للأطفال، حيث تم قراءة مجموعة من القصص القصيرة ذات الطابع التعليمى والتربوى واستخلاص منها معلومة مفيدة لهم، تحت اشراف الاستاذة رشا صابر بحضانة ايسل، وبالتزامن تم تنفيذ ورشة للاطفال الموهوبين بحضانة البراعم مع الفنانة هند عبدالحميد.