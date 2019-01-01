الاتحاد السكندري يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا ببرج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غدًا السبت، معسكرًا مغلقا لمدة 3 أسابيع ببرج العرب تحت قيادة الكابتن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، استعدادًا للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر بخوض مباراة الدور قبل النهائي والمقررة إقامتها يوم ٥ سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مجموعة من المباريات التجريبية استعدادًا للموسم الجديد.