الاتحاد السكندري يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا ببرج العرب
الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:16 م
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غدًا السبت، معسكرًا مغلقا لمدة 3 أسابيع ببرج العرب تحت قيادة الكابتن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، استعدادًا للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر بخوض مباراة الدور قبل النهائي والمقررة إقامتها يوم ٥ سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مجموعة من المباريات التجريبية استعدادًا للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مجموعة من المباريات التجريبية استعدادًا للموسم الجديد.