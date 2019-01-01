إحباط عمليات هجرة غير شرعية لـ٤٠ شخصًا في تونس

تمكنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني التونسي بجرجيس من ولاية مدنين من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وألقت القبض على 9 أشخاص من سكان معتمديتي جرجيس وبنقردان، من بينهم منظم العملية.



وأكدت وزارة الداخلية- في بيان لها اليوم الجمعة- أنه باستشارة النيابة العامة، أمرت للفرقة المذكورة بتحرير محضر من أجل "تشكيل وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي بحرًا بطريقة غير قانونية"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وألقت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية من ولاية نابل، القبض على 19 شخصًا على متن زورق مطاطي على مستوى سواحل الهوارية، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وأوقفت دورية تابعة للحرس الوطني بمنزل تميم من ولاية نابل، 7 أشخاص من بينهم منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبحوزتهم زورق مطاطي، وتبين بالتحري معهم أنهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية انطلاقًا من سواحل الجهة وتم التحفظ عليهم.



وتمكنت أيضًا دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بحومة السوق بجزيرة جربة من ولاية مدنين، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، حيث ألقت القبض على 5 أشخاص، وحجز مركب بحري وبمراجعة النيابة العامة تم التحفظ عليهم.