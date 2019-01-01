تعليم الوادى الجديد: نواصل تطوير ودعم المدارس الزراعية والفنية

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن التعليم الفني واحد من أهم ركائز التنمية، نظرًا لدوره المهم في دفع عجلة الإنتاج.



وقال وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الجمعة - إن المحافظة يوجد بها عدد من المدارس الزراعية والفنية استطاعت المنافسة بمنتجاتها في الأسواق وتتولى حاليًا تنفيذ مشروعات خاصة وحكومية.



وأضاف أن هناك مدارس زراعية بمدينة موط والخارجة بداخلها صوب زراعية لتوفير الخضر على مدار العام ويتم طرحها في الأسواق، بالإضافة إلى تصنيع الجبن ومنتجات الألبان، وهناك أقسام لتعبئة الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى عنابر لتربية الدواجن والطيور بمختلف أنواعها.



وأشار إلى أن مدارس التعليم الفني الصناعي تقوم حاليًا بتصنيع الأثاث وغيرها من الأكشاك الخشبية التي يتم طرحها للشباب كمشروعات وفرص عمل، موضحًا أن هناك أقسامًا جديدة لهذه المدارس بهدف النهوض بالتعليم الفني بمختلف أنواعه.